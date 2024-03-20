Форвард «Спартака» стал самым подорожавшим игроком РПЛ

В среду авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники некоторых футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге. Самым подорожавшим игроком чемпионата России стал зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде. Ценник костариканца вырос на 3 миллиона евро и достиг 8 миллионов.

Второе место в рейтинге самых подорожавших игроков РПЛ по итогам последнего обновления делят Артур из «Зенита» и Константин Тюкавин из «Динамо». Оба игрока подорожали на 2 миллиона евро. И Артур, и Тюкавин теперь оцениваются в 12 миллионов евро.

Матчи ближайшего, двадцать первого тура чемпионата России пройдут 29, 30 и 31 марта.