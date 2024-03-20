Кокорин мог бы играть в «Реале» - Радич

Экс-голкипер «Ростова» Деян Радич дал комментарий о нападающем Александре Кокорине из кипрского «Ариса».

«С его талантом можно было попасть в мадридский «Реал», но он себя не реализовал. Когда ты в 20 лет получаешь большую зарплату, то нужен правильный менталитет, чтобы это выдержать», - цитирует Радича Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Александр Кокорин провёл 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров. За «Арис» Кокорин играет в аренде – права на 33-летнего форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Александра Кокорина в 1 миллион евро.