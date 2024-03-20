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Первак: «Абаскаль - не уровень «Спартака»

20 Марта 2024 • 13:55 Комментировать (1)

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о нынешнем главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Сейчас убирать испанца смысла нет. Уж пусть доработает до конца сезона. А летом нужен другой тренер. Абаскаль - не уровень «Спартака», - приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом 2022 года. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

После 20 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко. Столичный коллектив занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять баллов.

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Спартак Москва Юрий Первак Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
20 Марта 2024 в 14:07
наоборот для нынешних условиях в изоляции само то
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