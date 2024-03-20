Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Первак назвал специалиста, под руководством которого «красно-белые» вернутся в чемпионскую гонку РПЛ. Он сделал выбор в пользу наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин вырос как тренер. Если лукойловские боссы уговорят Валерия Георгиевича подписать контракт, думаю, уже в следующем сезоне «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство», - передает слова Первака «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент пост главного тренера «народной команды» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «Спартак» занимает шестое место в текущем розыгрыше чемпионата России.