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Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку

20 Марта 2024 • 13:50 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Первак назвал специалиста, под руководством которого «красно-белые» вернутся в чемпионскую гонку РПЛ. Он сделал выбор в пользу наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин вырос как тренер. Если лукойловские боссы уговорят Валерия Георгиевича подписать контракт, думаю, уже в следующем сезоне «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство», - передает слова Первака «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент пост главного тренера «народной команды» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «Спартак» занимает шестое место в текущем розыгрыше чемпионата России.

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