«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА

«Удинезе» рассчитался с московским ЦСКА по трансферу словенца Яки Бийола. Об этом посредством телеграм-канала сообщил представитель «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

«Долг «Удинезе» за трансфер Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера», - говорится в публикации Брейдо.

25-летний словенский футболист выступает за «Удинезе» с лета 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до завершения сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Бийол провел 15 поединков, в которых получил две желтые карточки.