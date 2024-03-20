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«Ювентусу» не нужен защитник «Локомотива» Митай эксклюзив

20 Марта 2024 • 13:30 Комментировать

Сегодня, 20 марта, в прессе появилась новость об интересе «Ювентуса» к защитнику «Локомотива» Марио Митаю. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности. 20-летний игрок «железнодорожников» не входит в сферу интересов «старой синьоры».

Напомним, что Марио пополнил ряды московского клуба летом 2022 года. Стороны подписали контракт на пять лет. Рыночная стоимость Митая – 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел 14 матчей, в которых получил три желтые карточки.

Булыкин прокомментировал новость об интересе «Ювентуса» к игроку «Локомотива»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ювентус Марио Митай ещё теги
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