Булыкин прокомментировал новость об интересе «Ювентуса» к игроку «Локомотива»

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.
«Митай не стал основным в «Локомотиве». Да, он прибавил, но если им интересуется «Ювентус», надо продавать сразу же. Это не тот футболист, который нужен «железнодорожникам», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».
Митай перешел в «Локомотив» летом 2022 года. Срок действующего контракта между 20-летним игроком и столичным клубом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,5 миллиона евро.
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