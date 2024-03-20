Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Идову стал игроком клуба из Медиалиги

20 Марта 2024 • 12:25 Комментировать

Экс-футболист столичного «Локомотива» Брайн Идову будет выступать в Медиалиге. Он подписал соглашение с клубом «ФК 10».

«Официально: Брайн Идову - игрок «ФК 10». И это наш очень большой медиафутбольный трансфер. Брайн, добро пожаловать!» - гласит сообщение пресс-служба «ФК 10» в социальных сетях.

Последним клубом Идову были подмосковные «Химки». В России он также известен по выступлениям за «Локомотив», питерское «Динамо» и пермский «Амкар».

Минувшей зимой Брайн вёл переговоры с «Енисеем», но стороны не смогли договориться о деталях сотрудничества. Из-за этого сделка не состоялась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайн Идову ФК 10
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом» В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
12:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Локомотива» Идову стал игроком клуба из Медиалиги
12:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Сперцяна: «Мы не комментируем слухи»
12:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов — о поражении от «СКА-Хабаровска»: «Мы доминировали, соперник ничего не создал»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов - об Уткине: «Когда уходят такие люди, на душе пустеет»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Обухов высказал мнение о слухах вокруг «Спартака»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Не вижу смысла сейчас увольнять Абаскаля»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Ловчев прокомментировал смерть Уткина
11:24 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» не стали комментировать слухи об интересе к Митаю
11:20 · Россия. Премьер-лига
Смородская шокирована смертью Уткина
11:17 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Дуарте — не игрок уровня «Спартака»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Корнеев высказался о трансфере Риванди в ЦСКА
10:50 · Россия. Премьер-лига
Реакция Булыкина на смерть Василия Уткина
10:44 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» высказался о смерти Уткина
10:26 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»
Все новости
Рекомендуем