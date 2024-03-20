Экс-футболист «Локомотива» Идову стал игроком клуба из Медиалиги

Экс-футболист столичного «Локомотива» Брайн Идову будет выступать в Медиалиге. Он подписал соглашение с клубом «ФК 10».

«Официально: Брайн Идову - игрок «ФК 10». И это наш очень большой медиафутбольный трансфер. Брайн, добро пожаловать!» - гласит сообщение пресс-служба «ФК 10» в социальных сетях.

Последним клубом Идову были подмосковные «Химки». В России он также известен по выступлениям за «Локомотив», питерское «Динамо» и пермский «Амкар».

Минувшей зимой Брайн вёл переговоры с «Енисеем», но стороны не смогли договориться о деталях сотрудничества. Из-за этого сделка не состоялась.