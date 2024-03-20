Представитель Сперцяна: «Мы не комментируем слухи»

В футбольном агентстве RP, которое представляет услуги полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказались об информации, что в услугах их клиента заинтересована «Жирона».

«У Эдуарда контракт с «Краснодаром», он игрок этого клуба. Интерес «Жироны»? Мы не комментируем слухи, связанные с нашими игроками», - приводит слова агентства «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок сборной Армении принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.