Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть лучшего комментатора России Василия Уткина.
«Он ко мне в гости приезжал в Барселону. У нас было хорошее общение с большим уважением друг к другу. Он встречались у меня в гостях, у Васи было самое любимое вино Pingus de flore.
Мы могли быть в чём-то согласны, в чём-то расходиться во мнениях, но всегда у нас был интересный диалог. С Васей мы всегда относились друг к другу с большим уважением, и что его не стало, для меня очень грустно.
Я его видел ещё до пандемии, наверное. Мы общались, поздравлялись… Сейчас даже утром смотрел нашу переписку и по-доброму вспоминал его.
Человек весил под 200 кг, хоть и высокого роста. Естественно, скажем так, было много болезней и разных причём, можно сказать, клубок разных болезней. Я ему говорил и многие говорили, и сам прекрасно знал, что надо худеть. Но это не из-за того, что он любил поесть, гормональные нарушения, скорее всего. У него, наверное, целый список был болезней…
Не будет хватать его виртуозностей, у него был искромётный ум и не будет хватать его иронии, чувства юмора. Вася был спортивный журналист №1 в мире.
У меня вчера просто слёзы на глазах были. Значит, будет комментировать там, соберёт на небесах игру Феди Черенкова, Ильи Цымбаларя… Никто же не знает, что там. Жаль, жаль, жаль», —сказал Селюк.
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