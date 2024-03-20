Григорий Иванов - об Уткине: «Когда уходят такие люди, на душе пустеет»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о смерти популярного комментатора и журналиста Василия Уткина.
«Он очень талантливый комментатор, журналист, блогер. Выражаю соболезнования всем, для кого уход Василия стал невосполнимой потерей. Когда уходят такие люди, на душе пустеет», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.
Уткин ушел из жизни 19 марта. По информации источников, причиной смерти журналиста стал оторвавшийся тромб.
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