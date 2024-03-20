Обухов высказал мнение о слухах вокруг «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Владимир Обухов высказался о слухах о возможном увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«При мне то же самое было, ничего не меняется. «Спартак» - народная команда и всегда будет в центре внимания», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Абаскаль близок увольнению. На его место сватали Валерия Карпина, Станислава Черчесова и Владимира Ивича.

По итогам 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов.