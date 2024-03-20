Ловчев прокомментировал смерть Уткина

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смерть комментатора и журналиста Василия Уткина.
«Все говорят, что ушла эпоха. А я считаю, что ушла аналитика, которая граничила с порядочностью и честностью. Для меня это удар. Он должен был еще жить», - передает слова Ловчева телеканал «Матч ТВ».
Уткин умер во вторник, 19 марта. На момент смерти ему было 52 года. Причиной смерти комментатора, как сообщается в СМИ, стал оторвавшийся тромб.
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