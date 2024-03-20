В «Ювентусе» не стали комментировать слухи об интересе к Митаю

В пресс-службе «Ювентуса» не стали комментировать информацию о том, что команда заинтересована в услугах защитника московского «Локомотива» Марио Митая.

«Трансферные слухи не комментируем», — заявила пресс-служба в разговоре с «Чемпионатом».

Ранее СМИ сообщали, что скауты туринского клуба будут следить за игроком во время матчами между сборными Албании и Чили.

Контракт 20-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Митай принял участие в 19 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.