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Смородская шокирована смертью Уткина

20 Марта 2024 • 11:20 Комментировать

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», высказалась о смерти известного комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Я поверить в это не могу. Человек, который делал свою работу от чистого сердца. У меня шок. Мне трудно говорить. Выражаю соболезнования семье Василия и всему спортивному сообществу», - передает слова Смородской Sport24.

Уткин ушел из жизни 19 марта. На момент смерти Василию было 52 года. Причиной смерти комментатора, как сообщается в прессе, стал оторвавшийся тромб.

«ФИФА без твоего голоса не ФИФА»: Реакция болельщиков на смерть Василия Уткина

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Василий Уткин Ольга Смородская
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