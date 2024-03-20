Смородская шокирована смертью Уткина

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», высказалась о смерти известного комментатора и журналиста Василия Уткина.
«Я поверить в это не могу. Человек, который делал свою работу от чистого сердца. У меня шок. Мне трудно говорить. Выражаю соболезнования семье Василия и всему спортивному сообществу», - передает слова Смородской Sport24.
Уткин ушел из жизни 19 марта. На момент смерти Василию было 52 года. Причиной смерти комментатора, как сообщается в прессе, стал оторвавшийся тромб.
«ФИФА без твоего голоса не ФИФА»: Реакция болельщиков на смерть Василия Уткина
Бан пользователя