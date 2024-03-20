Корнеев высказался о трансфере Риванди в ЦСКА

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о трансфере иранского защитника Амирхоссейна Риванди в московский ЦСКА.

Специалист отметил, что юный футболист ему очень понравился, и, по его мнению, это суперсделка.

«Супербыстрый, техничный, может работать с мячом обеими ногами, плюс сумасшедший объём работы», - заявил Корнеев с Metaratings.ru.

Напомним, что столичный клуб арендовал 20-летнего футболиста у футбольного клуба КИА до конца нынешнего сезона. Риванди ещё не дебютировал за «армейцев» в официальных матчах.

ЦСКА на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.