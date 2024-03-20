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Реакция Булыкина на смерть Василия Уткина

20 Марта 2024 • 10:50 Комментировать

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о смерти комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Василий везде популяризировал футбол. Запомнился ярким и эрудированным человеком. Мы с ним часто вели дискуссии, наши команды играли в ЛФЛ. Жалко, что люди уходят такими молодыми», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Уткин ушел из жизни во вторник, 19 марта. Ему было 52 года. Причиной смерти комментатора в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

После ухода с телевидения Василий вел свой ютуб-канал и руководил медиафутбольным клубом «Эгриси».

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Дмитрий Булыкин
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