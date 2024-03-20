«Краснодар» высказался о смерти Уткина

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала известие о смерти популярного комментатора и журналиста Василия Уткина. Он скончался в возрасте 52 лет.

«Умер спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память», - говорится в публикации краснодарского клуба.

Ранее в прессе появилась информация, что Василий умер из-за оторвавшегося тромба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 39 очков после 20 туров. Подопечные Мурада Мусаева занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.