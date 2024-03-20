Слуцкий высказался о смерти Уткина

Известный российский специалист Леонид Слуцкий, ныне занимающий пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа, отреагировал на смерть популярного журналиста Василия Уткина.
«Человек, который изменил всё спортивное телевидение. Человек, который первым был во всём, даже первым человеком-СМИ! Очень грустно и тягостно на душе, о многом недоговорили. R.I.P.», - написал тренер в своих социальных сетях.
Уткин ушел из жизни во вторник, 19 марта. Он скончался в возрасте 52 лет. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.
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