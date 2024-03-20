Нападающий «Спартака» - самый дорогой футболист РПЛ

Эксперты Cies Football Observatory представили рейтинг самых дорогих игроков чемпионата России. Первое место в нем занял новичок московского «Спартака» Манфред Угальде. Стоимость форварда оценили в 24,8 миллиона евро.

На втором месте в данном рейтинге расположился нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра (23,1 млн евро). Топ-3 замкнул полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, которого оценили в 21,8 миллиона. Четвертым стал хавбек «быков» Никита Кривцов (19,1 млн), а пятым – хавбек «Зенита» Клаудиньо (19 млн).

В топ-10 также попали: Вендел, Густаво Мантуан, Константин Тюкавин, Нино и Сергей Пиняев.