«Зенит» отреагировал на смерть Василия Уткина

Петербургский «Зенит» отреагировал на смерть известного комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Известный футбольный комментатор скончался 19 марта на 53-м году жизни. Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким журналиста», - говорится в публикации «сине-бело-голубых».

Уткин ушел из жизни во вторник, 19 марта.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 40 очками. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (38). Поединки чемпионата России возобновятся в конце марта.