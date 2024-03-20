Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на смерть спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина на 53-м году жизни.

- Жаль, что такой человек ушёл из жизни. Это трагедия для футбольного и в целом спортивного мира. Уткин запомнился прежде всего передачей «Футбольный клуб», которую мы всегда с интересом смотрели. Это была одна из лучших футбольных программ того времени. Ничего подобного раньше не было. Василий неординарно строил свою речь и комментировал матчи. У него был свой фирменный почерк, он излагал мысли по-особенному. Уткин мог поспорить с любым собеседником и одним предложением положить его на лопатки. Можно сказать, он умер совсем молодым. Соболезнования родным и близким. Светлая память…