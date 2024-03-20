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«ФИФА без твоего голоса не ФИФА»: Реакция болельщиков на смерть Василия Уткина

20 Марта 2024 • 10:00 Комментировать

Вчера российский футбол понёс невосполнимую потерю. В возрасте 52 лет скончался знаменитый комментатор и спортивный журналист Василий Уткин. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало комментарии из соцсетей по этому поводу. Было много соболезнований, также люди вспоминали цитаты Уткина.

Ренат Ю.: «Всем привет, меня зовут Василий Уткин, и рядом со мной мой коллега Василий Соловьёв…» (Василий Уткин)».

Владислав К.: «RIP. Спасибо за детство. Лучший комментатор 00-х».

Владимир Д.: «Ужасная потеря для спортивной журналистики. Наверно, один из последних мостиков между ламповым «НТВ-Плюс» и нынешним цехом на «Матче»…».

Алексей Ф.: «Розанов, Уткин... Ушла эпоха...».

Жантлеу Д.: «Голоса Васи и дяди Юры как голос футбола нулевых. Ушли оба, а голоса остались в голове. Легенды. Press F».

Андрей М.: «Боги комментаторского мостика!».

Дмитрий З.: «Эх, Василий, ФИФА без твоего голоса не ФИФА. Очень горестно и обидно. Соболезнования родным».

Veter'ok L.: «Один из лучших комментаторов 20-21 века, а как же он красиво и умно отвечал на любые вопросы! Покойся с миром».

Иван Ц.: «Помню себя молодым пацаном, ждал вторник и среду, там был Василий Уткин и Лига чемпионов…».

Арсений В.: «За какой бы клуб мы ни болели, мы все понимаем, что Василий Уткин достойный человек».

Фанус З.: «Каждый день плохие новости. Високосный год».

Akhmed B.: «Жаль, таков мир, каждый уйдет, а нам остается смириться с этим и достойно пройти мирской путь!».

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Автор Т.: «Лучший комментатор для меня. В один ряд с Маслаченко бы его поставил. Интересно рассказывал, имел свою точку зрения, может, поэтому и не прижился на «Матче».

Виктор М.: «Выбросили как щенка, и всё было до фонаря. А теперь охи да ахи. Вечная память тебе, Василий».

Ingvar N.: «Отличный мужик был, правдоруб!».

Амир К.: «Передайте Русику, что тут у нас гол забил Нальчик…» (Василий Уткин)».

Дмитрий П.: «Я видел дриблинг Арбелоа» (Василий Уткин)».

Эльдар Б.: «Это больше чем футбол, это больше чем политика, это «Реал» и «Барселона» (Василий Уткин)».

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Maga S.: «На «Сантьяго Бернабеу» аплодировали Роналдиньо, а вот у «Камп Ноу» кишка тонка поаплодировать Роналду, который провел выдающийся матч. Этим и отличается столица от завистливого города» (Василий Уткин»).

Сергей С.: «Что тут скажешь, мимо. Мимее не бывает» (Василий Уткин)».

Дмитрий Н.: «Чем отличается «Реал» от такси…» (Василий Уткин)».

Вячеслав С.: «В «Аяччо» Очоа!» (Василий Уткин)».

Кирилл И.: «Самый футбольный звук – когда футболисты стучат шипами бутс об пол в подтрибунке перед выходом на игру» (Василий Уткин, приблизительно)».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Чемпионат России РПЛ ещё теги
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