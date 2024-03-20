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«Умер мой студент»: преподаватель Уткина — о смерти ученика

20 Марта 2024 • 00:05 Комментировать

Арсений Дежуров, преподаватель Василия Уткина на филологическом факультете Московского педагогического государственного университета, высказался о смерти известного комментатора Василия Уткина.

«Умер мой студент Вася Уткин, 18-летний ницшеанец. Когда мы познакомились, мне было 22, я был взрослый учитель. Он был самый большой и самый маленький на курсе из 600 человек», — написал Дежуров в своём телеграм-канале.

Стоит добавить, что Уткин являлся основателем и ведущим программы «Футбольный клуб», а также двукратным обладателем премии «ТЭФИ».

Ранее наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть Василия Уткина.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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