РФС устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России и Сербии

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил об акции памяти известного журналиста и телекомментатора Василия Уткина .

«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил. Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем», — сказал Терешин «СЭ».

Стоит добавить, что Уткин являлся основателем и ведущим программы «Футбольный клуб», а также двукратным обладателем премии «ТЭФИ».

Встреча между национальными командами состоится 21 марта в Москве.