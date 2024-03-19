Титов: «Уткин – один из лучших комментаторов за последнюю четверть века»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями об уходе из жизни Василия Уткина. Знаменитого комментатора и спортивного журналиста не стало 19 марта во вторник, ему было 52 года.

«Закончил играть, смотрел много футбола по ТВ, и часто Вася комментировал матчи. Я слушал и восхищался - он один из лучших футбольных комментаторов за последние 25 лет», - приводит слова Титова телеканал «Матч ТВ».

Причиной скоропостижного ухода Уткина из жизни, по последним новостям, стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

Ранее для нашего сетевого издания воспоминаниями от Уткине поделился бывший российский футболист Максим Деменко.