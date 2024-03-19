Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением об известном комментаторе Василии Уткине, который сегодня ушёл из жизни.

«Очень неприятная новость. Я знал Василия хорошо, мы часто общались с ним. Очень интересный человек со своими мыслями и методами. Очень хороший журналист он был. И, самое главное, он был интересный человек в целом. Так что очень неприятная новость. А в душе, конечно, очень жалко. Понятно, что это жизнь, и такое случается. Но новость шокировала меня.

Очень интересный собеседник Василий был. Очень интересно всегда было с ним разговаривать. Мне было всегда комфортно с ним общаться. У нас было много встреч. И в качестве интервью общались, и однажды просто сидели разговаривали в неформальной обстановке. Уткин - очень интересный человек. Знал много историй жизненных, баек. Жалко, конечно, что такое произошло», - сказал Деменко