Лещенко: «Уткин был выдающимся комментатором и настоящим профессионалом»

Артист российской эстрады и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о Василии Уткине. Известного футбольного комментатора не стало 19 марта, на момент ухода из жизни ему было 52 года.

«Он был выдающимся комментатором и настоящим профессионалом, талантливым человеком во всех смыслах. Его творчество запомнилось мне разнообразным и разносторонним не только в спорте, но и он читал литературу, был независимым блогером», - говорит Лещенко порталу Metaratings.

Лещенко добавил, что очень сожалеет, когда такие талантливые люди уходят из жизни.

Напомним, свой 52-й день рождения Уткин отметил совсем недавно, 6 марта.

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