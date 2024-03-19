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Корнеев: «Изидор пока в целом разочаровывает»

19 Марта 2024 • 22:41 Комментировать

В минувшее летнее трансферное окно форвард московского «Локомотива», француз Вильсон Изидор перебрался в питерский «Зенит» в рамках арендного соглашения с правом выкупа. Игорь Корнеев, экс-тренер сборной России пока не впечатлён успехами Вильсона на берегах Невы.

«У меня были хорошие ожидания по его возможному вкладу в игру команды, но пока лишь впечатление, что он поймал суперские финансовые условия и успокоился. На сегодня в целом он лишь разочаровывает», - говорит Корнеев порталу Metaratings.

Всего в текущем сезоне у Изидора в активе четыре гола и один ассист в рамках 21 матча во всех турнирах.

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Локомотив Москва Зенит Игорь Корнеев Вильсон Изидор ещё теги
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Сегодня, 19 Марта
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