Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился воспоминаниями об известном комментаторе Василии Уткине.

«Новость, конечно, шокирующая. В таком возрасте человек ушел из жизни... Я знаю Васю очень давно. Я помню его ещё совсем молодым, когда он только начинал карьеру свою. Больше всего я помню его программу «Футбольный клуб». Я часто туда был приглашен в качестве одного из действующих лиц. Несколько раз Вася приезжал в Испанию, мы записывали с ним интервью. Здесь тоже много раз общались. Последний раз он у меня брал большое интервью, когда делал фильм про «Спартак». Это было в пандемию.

Много раз я с ним пересекался. Вася всегда обо мне отзывался хорошо. Понятно, что идеальных людей не бывает. Хочется сказать, что все видели его физическую форму на протяжении последних лет. Возможно, у него физиологически такая проблема. Он всё-таки весил под 200 килограмм, и, конечно, это сказывалось на здоровье. Ужасные новости, конечно...», - сказал Мостовой.