Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым дал комментарий по поводу смерти известного комментатора Василия Уткина.

«Василий - достаточно эрудированный человек, это понятно всем. Я не особо знаю его судьбу, но вроде бы он не играл в футбол. Но при этом в футболе разбирался очень хорошо. Мне было очень интересно его слушать, особенно последние годы. Очень грамотную аналитику он делал.

Я помню его ещё со времён, когда я играл в юношеской сборной. Мы с ним здоровались. Не знаю, помнил ли он меня лично, но я его помню. Новость о смерти Уткина очень шокировала меня. Ему всего 52, он ещё такой молодой... Всю сознательную футбольную жизнь я его помню. Мы, в принципе, вместе начинали. Я начинал играть в футбол, а он начинал журналистскую деятельность. Я шокирован, конечно. Да, можно говорить про лишний вес, но все же он был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни», - сказал Лепёхин.