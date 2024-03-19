Орлов: «У Уткина был безупречный русский язык»

Геннадий Орлов, знаменитый футбольный комментатор отреагировал на смерть своего коллеги Василия Уткина. Его не стало 19 марта в возрасте 52 лет.

«Он был не просто профессиональным комментатором, он стал автором нового направления в российском спортивном ТВ. Большинство комментаторов, которые сейчас хорошо работают, прошли школу Уткина. Он же был главным редактором там», - вспоминает для «Чемпионата» Орлов «НТВ-плюс».

Орлов восхитился и безупречным владением русским языком в исполнении Уткина и его красноречием.

«Но при этом аргументы с фактами в его репортажах непременно присутствовали», - подчеркнул Геннадий Сергеевич.

Ранее своими переживаниями по поводу смерти Уткина поделился Олег Романцев.