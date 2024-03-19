Казаков назвал самое яркое воспоминание об Уткине: «Мы были совсем молодые и зелёные»

Илья Казаков, известный журналист, высказался о смерти известного комментатора Василия Уткина.

«Сейчас это может странно прозвучит. Самая яркое воспоминание — это «Футбольный клуб» на чемпионате мира-98. Было удивительное время, когда мы были совсем молодые и зеленые. При этом нам было все интересно», — приводит слова Казакова издание «СЭ».

Стоит добавить, что Уткин являлся основателем и ведущим программы «Футбольный клуб», а также двукратный обладатель премии «ТЭФИ».

Ранее наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть Василия Уткина.