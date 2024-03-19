Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Казаков назвал самое яркое воспоминание об Уткине: «Мы были совсем молодые и зелёные»

19 Марта 2024 • 22:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Илья Казаков, известный журналист, высказался о смерти известного комментатора Василия Уткина.

«Сейчас это может странно прозвучит. Самая яркое воспоминание — это «Футбольный клуб» на чемпионате мира-98. Было удивительное время, когда мы были совсем молодые и зеленые. При этом нам было все интересно», — приводит слова Казакова издание «СЭ».

Стоит добавить, что Уткин являлся основателем и ведущим программы «Футбольный клуб», а также двукратный обладатель премии «ТЭФИ».

Ранее наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть Василия Уткина.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Илья Казаков

Новости по матчу

Сегодня, 19 Марта
20:02
Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества»
19:26
«Вася… как так?»: Генич – о смерти Уткина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Канарейкин: «Поражение 0:7 – это нокаут для «Авангарда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
22:41 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Изидор пока в целом разочаровывает»
22:35 · Россия. Премьер-лига
«Васе нужен был чувак рядом, который его бесит»: креативный директор «Эгриси» – об Уткине
22:17 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Несколько раз Уткин приезжал в Испанию, мы записывали с ним интервью» эксклюзив
22:12 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Помню Уткина ещё со времён, когда я играл в юношеской сборной, мы с ним здоровались» эксклюзив
22:12 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «У Уткина был безупречный русский язык»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Казаков назвал самое яркое воспоминание об Уткине: «Мы были совсем молодые и зелёные»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Я почти уверен, что летом «Зенит» продаст Кассьерру»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Собчак обвинила Канделаки в цинизме по отношению к Уткину 4
21:25 · Россия. Премьер-лига
Гомельский — об Уткине: «Он лучше всех говорил по-русски» 1
21:21 · Россия. Премьер-лига
Романцев признался, что смерть Уткина стала для него большим ударом
21:15 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Как-то раз Уткин сказал мне, что не разбирается в футболе» эксклюзив
21:13 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Зенит» может оступиться, но только один раз»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Журавель: «Наша работа – складывать мысли в слова, но сейчас нет ни мыслей, ни слов»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Рабинер: «Ничего лучше «Футбольного клуба» Уткина на российском спортивном ТВ не было и не будет» 3
20:48 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
Все новости
Рекомендуем