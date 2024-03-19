Собчак обвинила Канделаки в цинизме по отношению к Уткину

Вечером 19 марта ушёл из жизни знаменитый футбольный комментатор, журналист и функционер Василий Уткин. Замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки в своём телеграм-канале высказалась о смерти Василия, назвав его одним из самых талантливых спортивных журналистов на своём пути.

Эти слова от Канделаки явно не понравились Ксении Собчак, которая обвинила Тину в цинизме.

«Какой цинизм. Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личных местах, чем Тину Канделаки. Все это знают. Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк», - пишет Собчак в телеграм-канале.

Канделаки отреагировала на смерть Уткина