Гомельский — об Уткине: «Он лучше всех говорил по-русски»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о смерти коллеги Василия Уткина.

«Василий Уткин лучше нас всех, спортивных комментаторов, владел инструментом нашего ремесла — он лучше всех говорил по-русски», — приводит слова специалиста «СЭ».

Стоит добавить, что Уткин являлся основателем и ведущим программы «Футбольный клуб», а также двукратный обладатель премии «ТЭФИ».

Ранее наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть Василия Уткина.





