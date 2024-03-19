Романцев признался, что смерть Уткина стала для него большим ударом

Вечером 19 марта футбольный мир потерял знаменитого комментатора, журналиста и функционера Василия Уткина. Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев признался, что смерть Уткина стала для него неожиданным и тяжёлым ударом.

«Даже не пришел в себя, это очень неожиданно. Василий был моим хорошим другом, мы часто могли спорить и не соглашаться, но всегда друг к другу прислушивались. И как правило приходили к консенсусу», - вспоминает Романцев для телеканала «Матч ТВ».

Олег Иванович добавил, что Уткин – это целая эпоха как в спортивной журналистике, так и в комментаторском деле. Василий ни под кого не подстраивался, а также всегда имел своё мнение, которое отстаивал.

«Он правдолюб, его либо ненавидели, либо уважали и любили как я», - добавил Романцев.

Умер Василий Уткин