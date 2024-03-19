Журавель: «Наша работа – складывать мысли в слова, но сейчас нет ни мыслей, ни слов»

Тимур Журавель, комментатор телеканала «Матч ТВ» и российский футбольный журналист отреагировал на уход из жизни Василия Уткина, его коллеги по цеху. Василия не стало во вторник, 19 марта в возрасте 52 лет.

«Наша работа - складывать мысли в слова. Но сейчас у меня нет ни мыслей, ни слов, только горечь. Вася был для нас слишком многим - другом, коллегой, учителем, старшим братом - да, блин, почти всей жизнью. Сейчас мне нужно просто поверить, что его больше нет», - пишет Журавель в своём телеграм-канале.

Не остались в стороне и другие коллеги Василия. Свои прощальные слова ему адресовали Георгий Черданцев, Константин Генич и другие.