Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о том, каким был Василий Уткин.

«Кошмарная новость. Когда я работал в «Динамо», он комментировал наши матчи. Не сказать, что я был близко с ним знаком. Встречались, здоровались. Не более того. Человек независимый был. Ни под кого не подстраивался. Уникальный в своей профессии человек. Сложно подбирать слова.

Помню, как-то раз мы с ним встретились и он мне сказал: «Я так-то в футболе не особо понимаю, но комментирую». Настоящий профессионал», — сказал Петрушин.

Напомним, что во вторник умер Василий Уткин.