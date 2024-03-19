Рабинер: «Ничего лучше «Футбольного клуба» Уткина на российском спортивном ТВ не было и не будет»

Игорь Рабинер, знаменитый спортивный журналист отреагировал на уход из жизни футбольного комментатора Василия Уткина.

«Очень больно. И теперь всё равно, какие у нас были отношения. Он был великий спортивный журналист и комментатор. Ничего лучше его с Димой Фёдоровым «Футбольного клуба» на российском спортивном ТВ не было и, думаю, не будет», - пишет Рабинер в своём телеграм-канале.

Помимо своей журналистской деятельности Уткин был президентом любительского и медиафутбольного клуба «Эгриси».

Ранее об уходе из жизни Уткина высказался Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу.