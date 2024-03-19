Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал смерть Василия Уткина.

«Я помню его и начинающим журналистом, и должен сказать, что он очень быстро адаптировался, что касается его профессии. Нужно отдать должное, что способность к обучению у Василия была достаточной, чтобы стать одним из лучших. В целом, я считаю, что некая переоценка себя и собственной значимости, когда его популярность в какой-то степени стала причиной его ухода из «Матч ТВ».

Он сменил профессию, а человеческие качества… Он принципиальный человек, у нас достаточно хорошие были отношения, насколько это было возможно. Приходится только сожалеть и выразить близким сочувствие», - сказал Бышовец.

Стоит добавить, что Уткин являлся основателем и ведущим программы «Футбольный клуб», а также обладатель премии «ТЭФИ».