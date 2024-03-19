«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Уткина

Московский «Локомотив», участник РПЛ выразил в своих соцсетях соболезнования в связи со смертью футбольного комментатора Василия Уткина. Его жизнь оборвалась 19 марта во вторник на 53-м году.

«На 53-м году ушёл из жизни Василий Уткин, известный российский ведущий, спортивный журналист и комментатор. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича», - гласит страница «Локо» в соцсети.

Ранее соболезнования Уткину выразили другие столичные футбольные коллективы, например ЦСКА и «Спартак». В стороне не остались публичные личности российского футбола, например, Валерий Карпин и Андрей Аршавин.