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«Он был одним из самых талантливых спортивных журналистов»: Канделаки отреагировала на смерть Уткина

19 Марта 2024 • 20:40 Комментировать

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки высказалась о смерти футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина.

Канделаки призналась, что их отношения с Уткиным не сложились по ее вине, ведь она не могла уделить достаточно времени такому неординарному человеку.

— Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно, — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

По словам Канделаки, спортивное телевидение было смыслом всей жизни Уткина.

О смерти известного блогера стало известно сегодня, 19 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Тина Канделаки
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