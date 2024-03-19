Аршавин – об Уткине: «Он был гением репортажа»

19 марта на 53-м году жизни скончался Василий Уткин, один из самых знаменитых футбольных комментаторов последних десятилетий, голос которого был известен далеко за пределами спортивных телеканалов. Бывший капитан сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на новость об уходе Уткина из жизни.
«Он был гением репортажа, очень хорошо владевший словом. Да, Василий был человеком со сложным характером, но талантливых людей с простым характером не бывает, наверное», - приводит слова Аршавина федеральный телеканал «Матч ТВ».
Аршавин добавил, что после ухода Уткина из жизни журналистика понесла большую утрату.
Ранее об Уткине высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин.
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