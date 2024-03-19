Карпин указал на минус Глушенкова

Максим Глушенков, один из самых ярких игроков атаки московского «Локомотива» не был вызван на мартовский сбор национальной команды России. Валерий Карпин в коротком комментарии федеральному каналу указал на очевидный минус Глушенкова.

«У нас шесть крайних нападающих. Может, ошибаюсь, с таким составом я не понимаю, зачем его вызывать, ради чего? Есть много вещей, которые нужно уметь делать. Например, много бегать», - делится Карпин с телеканалом «Матч ТВ».

24-летний нападающий в «Локо» уже полтора года. В текущем сезоне в активе Максима семь голов и 11 голевых передач в рамках 28 официальных матчей за свой клуб.