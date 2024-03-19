Карпин – об Уткине: «Интересен с ним был любой разговор»

Валерий Карпин, главный тренер национальной команды России по футболу отреагировал на громкую новость вторника. 19 марта из жизни ушёл Василий Уткин, один из самых знаменитых спортивных комментаторов постсоветского пространства. В последние годы он руководил любительским и медийным клубом «Эгриси».

«Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать», - приводит слова Валерия Георгиевича телеканал «Матч ТВ».

Ранее на смерть Уткина отреагировал другой тренер из РПЛ, наставник «Факела» Сергей Ташуев. Также с комментатором попрощались и в сборной России.