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Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества» эксклюзив

19 Марта 2024 • 20:02 Комментировать
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07.04 19:30

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что смерть Василия Уткина – это потеря для общества.

Специалист умер 19 марта в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легкочной артерии.

«Молодой мужчина… Помню передачу «Наш футбол», которая была у истоков. Он был главный ведущий, эрудированный человек. Очень жаль, очень жаль, когда уходят такие люди, имеющие харизму, ум. Это потеря для общества, для футбольной общественности», - сказал Ташуев.


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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сергей Ташуев

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Сегодня, 19 Марта
20:02
Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества»
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