Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что смерть Василия Уткина – это потеря для общества.

Специалист умер 19 марта в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легкочной артерии.

«Молодой мужчина… Помню передачу «Наш футбол», которая была у истоков. Он был главный ведущий, эрудированный человек. Очень жаль, очень жаль, когда уходят такие люди, имеющие харизму, ум. Это потеря для общества, для футбольной общественности», - сказал Ташуев.