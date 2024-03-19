Тарасова: «В Уткине было то, что определяет профессию комментатора»

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на самую громкую новость вторника в российском футболе. Из жизни в возрасте 52 лет ушёл Василий Уткин, известный футбольный комментатор и функционер. Его голос стал одним из самых узнаваемых в мире российской спортивной журналистики в последние десятилетия.

«Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию», - делится Тарасова для телеканала «Матч ТВ», поблагодарив Уткина за то, что он всегда её почему-то поддерживал.

«Хотя мы были едва знакомы», - добавила Татьяна Анатольевна.

Ранее на смерть Уткина отреагировали его коллеги по спортивной журналистике Константин Генич и Георгий Черданцев.