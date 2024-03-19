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Червиченко – о смерти Уткина: «Тяжело воспринимать, что такого человека больше нет» эксклюзив

19 Марта 2024 • 19:51 Комментировать

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о смерти Василия Уткина.

Комментатор умер 19 марта в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Очень плохо. Очень редко такие люди встречаются в нашем футболе: открытый, честный, не боящийся ничего, гнущий свою линию человек. В какой-то момент мы крепко дружили, но в какой-то момент разошлись. Всё равно у меня с Васей всегда впечатления были самые-самые приятные. Интереснейший человек в общении, он очень эрудирован, очень тяжело воспринимать, что нет такого человека», - сказал Червиченко


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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Андрей Червиченко РПЛ ещё теги
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