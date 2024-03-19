В «Эгриси» отреагировали на смерть Уткина

В медиафутбольном клубе «Эгриси» отреагировали на новость о смерти владельца команды Василия Уткина. Известного футбольного комментатора и функционера не стало 19 марта, его жизнь оборвалась на 53-м году.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», - гласит официальный телеграм-канал команды.

Уткин возглавил любительский футбольный клуб «Эгриси» летом 2017 года. В 2023 году коллектив стал участником Медиалиги.

Ранее на смерть Василия Уткина отреагировали в его телеграм-канале. Также о смерти коллеги высказались Константин Генич и Нобель Арустамян.