В РФС отреагировали на смерть Уткина

Во вторник, 19 марта ушёл из жизни Василий Уткин, пожалуй, один из самых известных спортивных комментаторов и журналистов последних десятилетий. В РФС (Российском футбольном союзе) отреагировали на смерть комментатора.

«Спортивный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Уткина», - гласит сообщение на официальном сайте РФС.

Напомним, что свой последний день рождения Уткин отметил совсем недавно – 6 марта.

Ранее по поводу смерти Уткина высказались его коллеги по цеху - Константин Генич и Нобель Арустамян.